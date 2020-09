Boze brief en roep om aquaduct: Elburg is gedoe met haperende Elburgerbrug naar Flevoland spuugzat

Hoe ze de problemen willen oplossen? Dat zo, maar eerst even de feiten op een rijtje: in 2015 werd de brugval vervangen. In 2018 moest dat hersteld worden, want er zat een vervelende knik in de brug. Maar dat herstel ging niet goed, waardoor de brug vorige week wederom werd afgesloten. Bij die herstelwerkzaamheden werd ontdekt dat de schade veel groter was dan gedacht en dus moet er over een dikke week weer aan de brug worden gewerkt. Met alle ellende voor het verkeer van dien, drie weken lang.