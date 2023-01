Organisatie sinterklaasintocht Elburg neemt besluit: ‘We hebben allemaal gezien wat er gebeurd is in Staphorst’

‘Vanuit de Elburger samenleving komen geluiden binnen om mee te gaan met de rest van het land. Het is steeds moeilijker uit te leggen dat het uiterlijk van piet overal verandert behalve in Elburg’, laat de organisatie weten op Facebook.

De organisatie wil de discussie achter zich laten en er een feest voor iedereen van maken. ‘We hebben allemaal gezien wat er gebeurd is in Staphorst. Dat had ook in Elburg kunnen gebeuren. De roetveeg is het nieuwe normaal geworden onder de kinderen.’