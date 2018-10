Brand in berm langs A28 bij 't Harde veroorzaakt lange file

video Flatbewo­ners Elburg doen beklag over geluids­over­last

5 oktober Al wekenlang zitten de bewoners van twee flats aan de Hellenbeekstraat in Elburg de hele dag door in de herrie. Verhuurder Omnia Wonen erkent dat er sprake is van geluidsoverlast en betreurt dat, maar stelt dat het een noodzakelijk kwaad is. De woningen moeten immers toch een keer worden gerenoveerd.