Broekies uit Elburg en 't Loo voorlopig vast tussen grote boeven in de gevangenis: ‘Snap dat het zwaar is’

Met video Dit kalfje van Magreet en Diane ziet er anders uit dan anders: ‘Heel zeldzaam in Nederland’

Een pasgeboren kalfje dat behoorlijk wat bekijks trekt. Op de boerderij van familie Rozeboom in ‘t Harde kwam Lapje ter wereld. Die is niet zoals de tientallen andere kalfjes zwart-wit of rood, maar allebei. En dat is heel zeldzaam in Nederland.