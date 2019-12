Buren Elburgse molen vangen bot met verzet tegen horeca en bakkerij

VIDEO Hoe Ampie (79) een 15 meter hoge berg bouwde in zijn achtertuin in ’t Harde en deze nu vol kerstver­lich­ting heeft hangen

14 december Ampie Bouw mag dan 79 jaar zijn, hij is nog 365 dagen in het jaar in zijn tuin aan het werk. Soms wel veertien uur per dag. Hij heeft er dan ook een heuse berg gebouwd, één van vijftien meter hoog. In de zomer staat het hier vol bloemen (8500 stuks), maar nu hangt er voor een fortuin aan kerstverlichting. ,,We rommelen wat aan.’’