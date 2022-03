Buren in Elburg zijn niet verbaasd, maar wel geïrriteerd over brand in oude school: ‘Triest’

videoIn de nacht van maandag op dinsdag is het voormalige schoolgebouw De Vrijheid in Elburg grotendeels afgebrand. Politie én omwonenden gaan uit van brandstichting. Delen van het schoolgebouw stonden al jaren leeg en het was daarmee een plek waar jongeren zich graag ophielden. ,,Jammer, maar het is maar een leegstaand schooltje. En er is geen raket ingeslagen...’’