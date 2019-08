Buren van woningbouwplan Paterijstraat in Elburg vrezen overlast en inkijk

‘Geen onaanvaardbare overlast’

Ook volgens de ontwikkelaar is het een prima plan waar heel veel belangstelling voor is. ,,We hebben al 170 aanmeldingen binnen. Iedereen wil daar graag wonen. Zodra de Raad van State het plan goedkeurt gaan we aan de slag.’’ De gemeentewoordvoerder zei dat het hoog tijd wordt om daar appartementen te bouwen omdat het perceel al heel lang braak ligt. En dat daar woningen zouden komen had de familie De Ruiter kunnen weten. Overigens zijn De Ruiters niet tegen woningbouw, maar de familie vindt wel dat er wat meer rekening met haar gehouden had kunnen worden. Want er komen mogelijk balkons aan de gevel te hangen zodat er meer inkijk in de tuin en woning komt. Of de Raad van State het plan op enkele punten bijschaaft of de gemeente opdracht geeft haar huiswerk over te doen, blijkt binnen enkele weken uit de uitspraak.