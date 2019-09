Burgemeester Elburg kruipt in huid van admiraal Van Kinsbergen bij start Botterdagen

UPDATE Woningen langs N309 in Elburg en ’t Harde moeten mogelijk geïsoleerd worden vanwege geluids­over­last

12 september Zo’n 140 woningen langs de provinciale weg N309 in ’t Harde en Elburg moeten mogelijk beter geïsoleerd worden. Het aanleggen van stil asfalt op de Eperweg en Zuiderzeestraatweg is niet voldoende gebleken, waardoor sprake is van een ‘te hoge geluidbelasting’. De gemeente Elburg laat nu onderzoeken wat er moet gebeuren.