Burgemeester Elburg speldt zeven lintjes op bij gedecoreerde plaatsgenoten

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft vanmorgen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan zeven inwoners van de gemeente Elburg. De plechtigheid vond plaats in Multifunctioneel Centrum Aperloo in ’t Harde. Alle gedecoreerden ontvingen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.