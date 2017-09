Buurt bezorgd over drukke weg in Elburg na weer een ongeval

De afgelopen twee jaar ging het zeker vijf keer mis op de weg. Een jaar geleden kwam een fietser van 80 jaar om het leven op dezelfde plek waar het nu ook mis ging. De oversteek is gevaarlijk, zeggen aanwonenden. Er wordt hard gereden, het is druk op de weg en een grote eik ontneemt het uitzicht. Bewoners van de Stoopschaarweg, de zijweg waar het al twee keer gruwelijk mis ging, maken zelf zelden de oversteek. Liever een omweg via een rotonde dan op de weg in de problemen komen. ,,Het is gewoon een rotpunt'', zegt een van de omwonenden.