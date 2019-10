Buurt strijdt tegen horeca en bakkerij in molen van Elburg

Buren van Molen De Tijd in Elburg willen af van de bakkerij met horeca die in die molen zit en dat probeerden ze maandag via de hoogte bestuursrechter af te dwingen. Ze hadden hun hoop gevestigd op de vestiging van een dierenarts, die een optie zou hebben gehad op het pand.

De buren geloven de gemeente niet dat er geen andere gegadigden zouden zijn voor de molen dan de door hen verfoeide bakkerij. De buren vinden dat verhaal van de gemeente Elburg dat er behalve bakkerij Schuld uit Oldebroek geen enkele gegadigde was om de molen over te nemen, ‘buitengewoon ongeloofwaardig’.

,,Het is onzin dat alleen bakker Schuld de molen van de ondergang kon redden. Ook is het onzin dat de molen alleen rendabel te maken is door er een bakkerij en horeca in te zetten’’, zei buurman Wout van Unen. ,,Voor Schuld had een dierenarts belangstelling om zich in de molen te vestigen. Daarvan wist de gemeente, want er lagen op het gemeentehuis al bouwtekeningen. Maar ik heb gehoord dat Schuld buiten de makelaar om een deal heeft gesloten met de toenmalige eigenaar van de molen, terwijl de dierenarts al een optie had.’’

Samen met buurman Gert Wessels vecht Van Unen bij de hoogste rechter het bestemmingsplan voor Molen De Tijd aan. Van Unen zegt veel overlast van de een half jaar geleden geopende maalderij plus Franse bakkerij, lunchroom en ijssalon te hebben. De buren hebben vooral last van parkerende auto’s en luidruchtige bezoekers.

Van Unen vindt het te gek voor woorden dat Elburg een detailhandelsbeleid voert, waarbij winkels in het gebied tegenover het gemeentehuis worden geweerd. ,,Op mijn pand aan de Honingsveldweg rust een dwangsom tegen detailhandel, maar Schuld mag niet alleen een winkel, maar ook nog eens horeca met terras beginnen.’’

Bij de aankoop van de molen heeft bakker Schuld de dierenarts niet gepasseerd, ontkende bedrijfsleider Luber van der Weg. ,,Wij hebben de koopoptie gerespecteerd. Maar toen die verlopen was hebben we de molen gekocht. De horeca is zeker niet het belangrijkste onderdeel van de onderneming, het is een aanvulling op de maalderij en bakkerij. Hoewel we tot 22 uur open mogen blijven gaan we in de winterperiode meestal 18 uur dicht en in de zomer op enkele dagen om 21 uur. Van overlast is geen sprake.’’

De bakkerij en kleinschalige horeca passen prima in de omgeving van de Zuiderzeestraatweg, stellen een gemeentewoordvoerder en wethouder Lyda Sneevliet. Van parkeer- en verkeersoverlast is volgens Elburg geen sprake. ,,We hebben deze zomer een parkeerverbod afgekondigd voor de Honingsveldweg. Daar staan geen auto’s meer geparkeerd, behalve die van Van Unen. Verder heeft Schuld 46 parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd, terwijl er maar 36 noodzakelijk zijn. En mocht het extra verkeer van en naar de molen tot verkeersgevaarlijke situaties op de drukke Zuiderzeeweg leiden, dan zullen we nog extra verkeersmaatregelen nemen’’, aldus de gemeentewoordvoerder.

Volgens de raadsman van Van Unen draait de kwestie niet zozeer om wat Schuld op dit moment doet, maar over wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk maakt in Molen De Tijd. ,,Stel dat Schuld de boel volgend jaar verkoopt aan iemand die het onderste uit de kan wil halen. Dan zit je daar met een horecabedrijf dat heel veel overlast veroorzaakt. En dan is dat de derde, want er was al heel veel overlast van een café en cafetaria in de buurt daar.’’