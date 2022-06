Cel dreigt voor inwoner van ’t Harde die criminele gelden zou hebben verduisterd

Drugshande­laar gaat in Elburg wéér in de fout, moet gemeente 10.000 euro betalen

De handelaar in de omstreden drug 3-MMC die vorig jaar zomer van de burgemeester van Elburg een last onder dwangsom opgelegd kreeg, is vervolgens tot twee keer toe over de schreef gegaan. De handelaar verkocht, ondanks de dwangsom die hem boven het hoofd hing, drugs op verschillende momenten in de openbare ruimte.

20 april