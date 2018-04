Centrum ’t Harde krijgt snel opknapbeurt

Ellen wil een verbod op ballonnen in haar gemeente: het is van de zotte

28 maart Dat de Nederlandse Oranjeverenigingen zich beraden over de traditionele ballonnenwedstrijd op Koningsdag, klinkt Ellen Grotendorst als muziek in de oren. De Elburgse is namelijk druk doende om in haar gemeente een verbod op ballonoplatingen te realiseren.