Coalitie Elburg al rond

Video Jubilerende juwelier in Elburg krijgt inbraak cadeau: 'Stoppen? Dat is geen optie'

14 april En weer was het raak bij juwelier Lötters in Elburg. Uitgerekend op de dag dat de zaak dertig jaar bestaat. Een inbraak in de vroege ochtend, met een ravage en flinke schade. ,,We hadden er al een bunker van gemaakt.''