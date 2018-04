Coalitie Elburg kiest voor oude én nieuwe lijn

Er komt een breed onderzoek naar de verplaatsing van sportpark ‘De Haere’ van DSV’61 naar het dorp Doornspijk. De coalitie ziet geen toegevoegde waarde in een verbreding van de busbaan, even buiten het centrum van Elburg en de Beekstraat wordt in de wintermaanden opengesteld voor gemotoriseerd eenrichtingsverkeer, waarbij geen verkeer over de Vischmarkt mogelijk is. Het zijn de meest opvallend punten uit het coalitieakkoord dat donderdagavond is ondertekend door de ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA in Elburg.

Formateur Willem Krooneman (CU) over de mogelijke verhuizing van DSV’61: ,,De verplaatsing van het sportpark is vanuit leefbaarheid en veiligheid wat ons betreft een terechte wens van de vereniging. Maar we zijn er nog lang niet: ruimtelijk en financieel gaan we nu goed kijken of het kan.” De coalitie bekijkt ook de wens van SSS om de trainingsmogelijkheden voor turnen te verbeteren.

Toegankelijker

Daarnaast wordt de Vesting voor toeristen, en haar inwoners, beter bereikbaar. Krooneman: ,,Iedereen is gebaat bij actie als het gaat om het toegankelijker maken van de stad. Daar willen we nu ook echt in gaan investeren.”

Een discussie over de zondagsrust en koopzondag wordt vermeden. Het onderwerp staat enkel kort genoemd in het voorwoord: ,,De coalitie zal de komende periode geen initiatieven nemen om verandering te brengen in de huidige situatie.”

Campers

Opvallend is ook de terugkeer van camperplaatsen, op parkeerterrein de Oude Vos. Door de uitbreiding van de haven is er sinds vorig jaar september geen plek meer voor campers in de Hanzestad, de gemeenteraad besloot dat het bieden van plaatsen geen taak is van de gemeente. ,,Dit is economisch goed en belangrijk”, aldus Henk Wessel van Algemeen Belang.

Het akkoord heeft als titel ‘sociaal, duurzaam en stabiel’. Zo denken de partijen bijvoorbeeld aan een financiële prikkel op restafval en zeggen ze volmondig ‘ja’ tegen blijvende zelfstandigheid van de gemeente Elburg. De wethoudersformatie groeit iets; van 3,4 naar 3,6 fte.