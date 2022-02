Conflict op vakantiepark in Doornspijk over geld en slagboomsleutels: rechter moet bepalen wie gelijk heeft

El­burg-Ves­ting wil lokaal vuurwerk­ver­bod na desastreu­ze brand: ‘We zijn er klaar mee’

Binnenstadbewoners en ondernemers in Elburg-Vesting komen in actie om van het monumentale centrum van Elburg een vuurwerkvrije zone te maken. Na een brief aan de gemeenteraad is er nu ook een petitie. ,,We hebben weer gezien hoe snel het kan gaan.’’

27 januari