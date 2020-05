Corona bij personeel Jumbo Elburg, maar volgens eigenaar is er ‘geen paniek en liepen klanten geen risico’

Meerdere personeelsleden van supermarkt Jumbo in Elburg zijn besmet met het coronavirus. Dat bevestigt eigenaar Gerrit Roeke. Verhalen over de besmettingen doen de ronde in het Veluwse stadje, maar volgens de eigenaar is er ‘geen paniek’. ,,Niemand is doodziek en er is geen gevaar geweest voor klanten.’’