Corona-boete voor jongeren Elburg: ‘Je komt er niet meer mee weg’

Elburg brengt vier dak- en thuislozen onder op omstreden locatie bij zandver­stui­ving Doornspijk

6:00 Elburg brengt maximaal vier mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats onder in stacaravans aan de Berkenweg in Doornspijk, nabij de zandverstuiving. Dat is nodig, omdat er vanwege de strikte regelgeving omtrent de coronacrisis in Harderwijk onvoldoende plaats is.