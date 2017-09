Corporatie Uwoon plaatst zonnepanelen op leeggekomen huurwoningen

De corporatie wil de komende jaren bij leegkomende woningen, planmatig onderhoud en op aanvraag zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen op eengezinswoningen en woongebouwen. Uwoon gaat voor het project in zee met leverancier Van der Sluis Technische Bedrijven in Genemuiden, onder het motto ‘Haal de zon in huis, met zonne-energie van Van der Sluis’.

Aandachtspunten

Huurders en huurdersorganisaties hebben volgens Hannah Scholten van huurdersorganisatie Woonwijs een heel actieve rol kunnen spelen in de keuze van de leverancier en in het samenstellen van het aanbod van zonnepanelen. ,,Het is heel prettig dat we vanaf het begin konden aangeven wat voor huurders belangrijke aandachtspunten zijn. Volgens mij hebben we nu een mooi aanbod tegen een goede prijs”, zegt ze in een persbericht van de corporatie.

Investering

Uwoon betaald dertig procent van de investeringskosten. Huurders betalen voor de overige zeventig procent een vaste vergoeding in de servicekosten, uitgesmeerd over 25 jaar. Eerder zei de corporatie te verwachten dat huurders 14 tot 20 euro per maand op hun energierekening besparen, afhankelijk van het aantal zonnepanelen.

Huurders die geïnteresseerd zijn in de zonnepanelen voor het leveren van elektriciteit, kunnen zich via de website van Uwoon opgeven voor een van de informatieavonden in Ermelo (5 oktober), Harderwijk (10 oktober) en Elburg (12 oktober).