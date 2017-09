Criminoloog naar cel voor bezit kinder- en dierenporno

Maar zijn verklaring rammelt, constateert de rechtbank. Als afgestudeerd en gepromoveerd criminoloog had hij toch moeten weten dat aan onderzoek naar kinderporno zeer strenge voorwaarden verbonden zijn? B. heeft hierover nooit overleg gevoerd met het Openbaar Ministerie, aldus de rechter. Bovendien was de man niet verbonden aan een onderzoeksinstituut en ontbrak het aan een onderzoeksopzet. Ook verdacht: het verboden materiaal dat hij tussen 2008 en 2016 heeft verzameld en in beperkte mate verspreid, bevond zich op 4 computers. Niet alleen in zijn eigen woning, ook in die van zijn moeder.