Deze brasserie heeft eerste rookvrije terras in Elburg: ‘Personeel staat altijd in de rook van een ander’

Op steeds meer plekken geldt er een rookverbod. Binnen in cafés en restaurants mag sinds 2008 al niet meer gerookt worden en ook in uitgaansgelegenheden zijn alle rookruimtes inmiddels verwijderd. Buiten op terrassen mag je vaak nog wel een sigaret aansteken. Zo’n 1 procent van alle terrassen in Nederland is op dit moment rookvrij, laat voorzitter Tom Voete van Clean Air Nederland weten. ,,Er is een duidelijke trend te zien. Familierestaurants zijn eerder geneigd om hun terras rookvrij te maken en bij terrassen van uitgaansgelegenheden of kroegen is het aantal rookvrije terrassen minimaal.”