Dinanda uit ‘t Harde wil heel Nederland op sint- en pietenjacht krijgen: ‘Zodat het feest ons niet door de neus geboord wordt’

De sint- en pietenjacht is vanaf het moment dat Sinterklaas in het land is (14 november) tot 6 december. Roozeboom: ,,We zien deze Sint- en pietentijd heel veel activiteiten in duigen vallen door corona. En het is nog maar afwachten of je daadwerkelijk sint en pieten de wijk in mag sturen. Zoals het er nu uitziet betwijfel ik dat wel. Dus ik wilde iets bedenken zodat het feest ons niet door de neus geboord wordt.’’