Discussie over arbeidsmigranten in Doornspijk verdeelt buurt en politiek; dreigende rechtsgang voert druk extra op

Arbeidsmi­gran­ten mogen plots 15 jaar in Doornspijk wonen, buurt voelt zich belazerd: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’

Onbegrijpelijk en niet netjes van de gemeente, vinden omwonenden van de Berkenweg in Doornspijk. Tot hun verbazing en ontsteltenis mogen op een voormalig vakantiepark plotseling niet nog een of twee jaar arbeidsmigranten wonen, maar wel vijftien jaar. En dat is nog niet alles. ,,De gemeente walst gewoon over ons heen.’’

25 oktober