Dit is het werk van een agent: Naar ellende toe en morgen misschien weer

Voedsel­bank El­burg-Oldebroek groeit tegen de stroom in

16 juni Hoewel de economie aantrok, groeide in 2017 ook het aantal klanten van de Voedselbank Elburg-Oldebroek. Van 96 pakketten (263 monden) in januari tot 109 (309) in december. Voorzitter Henk de Groot: ,,Het gaat nu heel vaak om gebroken gezinnen.''