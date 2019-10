Dit wil de Vestingraad allemaal anders in de monumentale binnenstad van Elburg

Het kostte de Vestingraad de nodige moeite om een plan op te stellen dat voor alle acht partijen die ze vertegenwoordigt bevredigend is. Maar na een ‘lang, intensief en soms moeizaam traject’ met hier en daar een concessie is dat wel gelukt. Een grootscheepse herinrichting moet de noodlijdende winkeliers in de stad er weer bovenop helpen. Voor het advies heeft de raad de Vesting verdeeld in zes zones, waarbij in elke zone weer andere maatregelen gewenst zijn. De Vestingraad heeft het college wel op het hart gedrukt om niet aan cherrypicking te doen, maar het advies integraal over te nemen.