Door corona oefent Defensie op de Veluwe en dat levert een stortvloed aan klachten op

Door corona zijn er meer schietoefeningen met zwaar kaliber (120 en 155 mm) op het Artillerie Schietkamp bij ’t Harde. Was dat voor de coronacrisis zo’n tien keer per jaar, nu gebeurt het meerdere keren per maand. Dat komt doordat militairen die normaliter naar Duitsland of Zweden zouden gaan, nu op de Veluwe schieten. Dat scheelt immers twee keer veertien dagen quarantaine.



Het leidt tot een flinke stijging van het aantal klachten. ,,Doordat veel mensen thuiswerken, ervaren ze eerder klachten’’, zegt majoor Eric Rosloot, hoofd veiligheid van het ASK. Bovendien, weten ze ook bij Defensie, zijn mensen door de coronacrisis eerder geïrriteerd. ,,Op jaarbasis werd onze klachtenlijn voorheen zo’n honderd keer per jaar gebeld, nu soms wel honderd keer in een week.’’