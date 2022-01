Door verwoestende brand gaat stukje geschiedenis in Elburg verloren: ‘Dood- en doodzonde’

Wie heeft de protestbor­den van Alex Hartman vernield? ‘Blijf met je poten van andermans spullen af’

De protestborden van Alex Hartman vallen niet bij iedereen in de smaak en nu zijn ze vernield. Al jaren is hij in conflict met de gemeente Elburg door wateroverlast van de achterliggende woonwijk, en zijn mening over de gang van zaken steekt hij niet onder stoelen of banken. Donderdag trof hij de borden verwoest aan in zijn tuin, en dat is niet de eerste keer. ,,Dit wordt wel heel gek.’’

12 november