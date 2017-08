Drie illegalen aangehouden na verdachte situatie in 't Harde

video Zui­der­zee­straat­weg korte tijd afgesloten na aanrijding in Doornspijk

22 augustus Een botsing tussen twee auto's op de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk zorgde dinsdagmorgen voor een flinke file. Het ongeluk gebeurde rond 08.45 uur nabij het centrum van het dorp, waarna de straat even gestremd was.