Drie tieners mishandelen Yaëlla (6) met stokken in Elburg, politie zoekt de daders

UPDATETerwijl Shannon Prins zelf even naar de wc was, werd haar zesjarige dochtertje Yaëlla vrijdagavond in Elburg mishandeld door drie tieners. Het meisje werd met stokken geslagen en zat onder het bloed en had striemen op haar buik. Prins gaat aangifte doen en zoekt met de politie nu naar de daders: twee jongens en een meisje van rond de dertien jaar. ,,Ik kan er niet bij dat je zoiets doet...’’

Naar omstandigheden maakt haar kleine meid het goed, vertelt Shannon Prins. Yaëlla heeft afgelopen nacht zelfs lekker bij oma gelogeerd. Maar de schrik zit er goed in. ,,Ze durft niet meer alleen buiten te spelen en raakt snel in paniek. Ze verwerkt het heel moeilijk...’’ En dat terwijl Shannon en haar man Ruben hun dochter net wat meer vrijheid durfden te geven. ,,Maar zo kan je je kind nooit loslaten...’’

Het gebeurde vrijdagavond rond half acht, toen moeder Shannon net even naar binnen ging. ,,Ik ben zwanger van de derde, dus ik moet vaak naar de wc. Yaëlla speelde pal voor het huis, op een grasveldje, dus die kon ik wel even alleen laten. Maar toen ik op de wc zat, hoorde ik een vreselijk geschreeuw en gegil. Ze kwam binnen, haar truitje en vingertjes zaten onder het bloed en toen ik haar truitje optilde, zag ik allemaal striemen op haar buik.’’

In een wanhoopspoging is Shannon nog op zoek gegaan naar de daders, maar ondanks dat haar dochter en een buurvrouw een duidelijk signalement verschaften, kon ze ze niet vinden. De politie was snel ter plekke en was volgens Prins duidelijk: ,,‘Dit is geen akkefietje’, zeiden ze, ‘dit is gewoon mishandeling’.’’

Shirt met bom erop

Volgens Prins ging het allemaal heel snel. ,,Ik vind het als moeder heel moeilijk. Ze is een hartstikke lief meisje en dan gebeurt er zoiets. Wat is de reden? Er kan niets gebeurd zijn in zo’n korte tijd. Ik kan er niet bij...’’ Het vermoeden is dat het om twee broertjes gaat. De twee jongens hadden allebei een wit shirt aan met een bom erop en droegen zwarte schoenen met rode veters. Een van hen was blond, de ander had donker haar. Het meisje had donker haar en droeg een rood shirt. Alle drie hadden ze een zwarte transportfiets met een rekje voorop.