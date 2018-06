Drones scheuren over weiland tijdens NK Droneracen in Doornspijk

Noordelij­ke Randmeer­dijk beter dan gedacht

19:48 De Noordelijke Randmeerdijk tussen Doornspijk en Noordeinde is in een veel betere staat dan gedacht. De dijk hoeft over een lengte van slechts 1.300 meter verbeterd te worden. Eerder werd gezegd dat er 9.000 meter onder handen moest worden genomen.