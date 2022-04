Drugshandelaar gaat in Elburg wéér in de fout, moet gemeente 10.000 euro betalen

video Informa­teur Elburg wil veel, maar niet alles in de openbaar­heid doen: ‘Dat bevordert de openheid niet’

Onafhankelijk informateur Toon van Asseldonk heeft alle partijen in Elburg gesproken over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De puzzel die hij deze week wil leggen, hoopt hij volgende week in de openbaarheid te presenteren. In Elburg komen geen kandidaten met voorkeurstemmen in de raad.

21 maart