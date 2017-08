'Duurste huis van Nederland' in Doornspijk moet weer gaan stralen

VideoIn 2011 was het met een vraagprijs van 14 miljoen euro nog het duurste huis dat toen in Nederland te koop stond. In april van dit jaar werd Landgoed Klarenbeek in Doornspijk geveild voor 1,7 miljoen euro. De eigenaren, een groep investeerders, laten het landhuis momenteel opknappen. Naar verwachting zetten ze het in oktober weer te koop.

Het landgoed staat sinds een aantal maanden op naam van Hebis bv in Apeldoorn, maar eigenaar Leo Bisterbosch benadrukt dat hij het met een groepje investeerders heeft gekocht. ,,Ik ben alleen degene die op het knopje heeft gedrukt", doelt hij op de online veiling. Ze hebben een duidelijk doel voor ogen: ,,Het moet weer gaan stralen."

Bouwvak

Vanwege de bouwvak liggen de werkzaamheden deze weken weer stil, maar er is al een stevig begin gemaakt met het opknappen van met name het landhuis. ,,Daar zat wel wat achterstallig onderhoud aan. We gaan het goed aanpakken, maken eerst alles helemaal kaal aan de buitenkant. In die fase zitten we nu. Hier en daar moet wat hout vervangen worden. Na de bouwvak zijn we zeker nog wel een week of vier, vijf bezig."

Ze nemen er de tijd voor, benadrukt Bisterbosch. Ook om even wat rust rondom het landgoed te creëren. ,,Het is een bijzonder object. Ik heb zo'n twintig jaar in de makelaardij gezeten, maar de combinatie die je hier vindt is heel bijzonder: aan de voorkant zit je in de bewoonde wereld, maar aan de achterkant zit je in je eigen wereld. Een paradijs."

Huismeester

De investeerders willen het koetshuis voorlopig laten bewonen door een huismeester, die de boel een beetje in de gaten kan houden. De binnenkant van het landhuis wordt wel opgeknapt, maar 'we gaan niet verbouwen'. ,,Hét werk zit aan de buitenkant."

Met een aantal omwonenden in Doornspijk hebben ze al contact gehad, in de wei achter op het landgoed lopen al weer wat schaapjes. Naar verwachting zal Landgoed Klarenbeek, lokaal beter bekend als Huize Doornspijk, in oktober weer op de markt komen.