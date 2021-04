‘Duurste huis van Nederland’ in Doornspijk na vier jaar weer in andere handen

Video 'Duurste huis van Nederland' in Doornspijk moet weer gaan stralen

27 juli In 2011 was het met een vraagprijs van 14 miljoen euro nog het duurste huis dat toen in Nederland te koop stond. In april van dit jaar werd Landgoed Klarenbeek in Doornspijk geveild voor 1,7 miljoen euro. De eigenaren, een groep investeerders, laten het landhuis momenteel opknappen. Naar verwachting zetten ze het in oktober weer te koop.