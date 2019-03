Edwin Vonk (PvdA) levert raadszetel Elburg andermaal in

De PvdA’er leverde zijn zetel in de vorige periode namelijk ook al in. In de zomer van 2017 stopte Vonk als raadslid ‘om persoonlijke redenen’, die hij niet nader wenste toe te lichten. Eerder dat jaar trok hij zich ook al terug uit de vertrouwenscommissie die zich boog over de aanstelling van een nieuwe burgemeester. In 2018 stond Vonk ineens toch weer als nummer één op de lijst van de Partij van de Arbeid, voor Wim Bijl. Zijn toen 15-jarige dochter Sarah stond als nummer vier op die lijst.