Een nachtje zonder ouders op de Kids Camping in 't Harde

VideoVoor 75 kinderen was afgelopen nacht een feestje. Ze mochten, zonder ouders, in een tent slapen op de Kids Camping in 't Harde.

Er staan zo'n dertig tentjes op het grasveld naast zwembad de Hokseberg. In de ene tent passen wel vijf mensen, de andere opgooitent biedt net genoeg ruimte voor twee personen. Op het bordje voor het terrein staat met gekleurde letters 'Kids Camping' geschreven. Dit is 24 uur lang dé plek waar kinderen van zes tot en met twaalf jaar graffiti kunnen spuiten, kunnen lasergamen en kunnen dansen in de disco.

Indy, Eva, Sanne en Tessa twijfelden geen seconde toen ze hoorden over de camping. "We vinden het heel gezellig om met z'n vieren te kamperen", vertelt Eva Molleman. "We zagen op de flyer dat er een disco zou zijn en we houden veel van dansen, dus toen besloten we om te gaan."

De drie vriendinnen kijken verbaasd om als Indy Mijnheer vertelt dat dit haar eerste keer kamperen is. "Het is daarom wel een beetje spannend. Maar ik vind het heel leuk om met mijn vriendinnen hier te slapen vannacht."

Opgooitentje

Om 14:00 uur 's middags staan de tenten al netjes opgezet, veel tijd waren ze niet kwijt. De tent van Indy en Eva is opgezet door de ouders van de meiden en het opgooitentje van Sanne en Tessa stond ook binnen een paar seconden. De luchtbedden worden opgepompt, de tassen in de tent gezet en vervolgens vliegen ze naar de Twistermat.

De Kids Camping is een idee dat is voortgekomen uit een bestaande traditie. "Wij organiseren al jaren het huttenbouwen", vertelt organisator Caroline Turner van stichting WIEL. "Vorig jaar was het jubileumjaar en toen mocht iedereen op het terrein blijven slapen. Dat was zo'n succes, dat ik heb besloten om aan het einde van de zomervakantie een speciale Kids Camping op te zetten."

De kinderen worden 24 uur lang vermaakt door een animatieteam. "De groep bestaat uit twintig jongeren uit de gemeente Elburg", vertelt Turner. "We kennen ze van eerdere edities huttenbouwen of ze komen uit de jongerencentra of van het straathoekwerk. Sommigen zijn bijvoorbeeld niet uit bed te branden voor school, maar staan hier wel vrijwillig om stipt negen uur. Het is mooi dat ze zich van zo'n goede kant laten zien. En ze doen iets terug voor de gemeenschap en ontwikkelen zich."

Ouders

Op het bordje aan het hek staat duidelijk Kids Camping geschreven, maar ouders mogen wel af en toe komen buurten. "Mijn ouders komen vanavond alleen even de iPad brengen", vertelt Molleman. "En die van mij komen langs om een zak snoep te brengen", zegt Tessa Snuif. "Vaker hoeven ze niet te komen. Het is juist leuk om een dag alleen maar bij vriendinnen te zijn. Nu kan ik met hen leuke dingen doen in plaats van met mijn familie."

Om 17:00 wordt er patat met rauwkost gegeten. Vanavond staat er lasergamen en levend tafelvoetbal op het programma. Natuurlijk worden daarna netjes de tandjes gepoetst en wordt iedereen de tent ingestuurd. Maar slapen, dat zijn de meiden nog lang niet van plan.