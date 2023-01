Eigenaar van compleet afgebrande boerderij stapt vol afgrijzen zijn puinhoop in: 'Nieuw jaar, nieuw begin, zeggen ze’

Veluwse ra­dio-ru­zie op lokale omroep Elburg in de race voor ‘Radiomo­ment van het Jaar’ van Radio 1

De gemoederen liepen in september van dit jaar hoog op in de radiostudio van de lokale omroep van Elburg en Oldebroek. De presentator van het sportprogramma diende live tijdens de uitzending zijn ontslag in nadat hij uitgescholden werd door de sportverslaggever. Dat fragment is nu genomineerd om ‘Radiomoment van het Jaar’ te worden.

