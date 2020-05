Eigenaren pizzeria in Elburg vol vragen na vechtpartij waarbij mogelijk schoten zijn gelost

CORONA Het belang van de dorpsclub komt pas in deze tijden aan het licht

27 mei Het is bijna drie maanden geleden dat de bal in het amateurvoetbal voor het laatst rolde. De wedstrijddagen worden ontzettend gemist. Niet alleen door de voetballers, ook door de supporters. Die van WZC Wapenveld en SV 't Harde maakten een mooi seizoen door in de vierde klasse D. Hoe teleurgesteld ze ook waren over het besluit van de KNVB, ze hebben er alle begrip voor. ,,Er zijn pijnlijkere zaken dan een potje voetbal.''