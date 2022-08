Einde aan negentig jaar familiebedrijf in de vestingstad Elburg: ‘Alles hier ademt historie’

Scholier (16) overleden bij aanrijding met Elburgse vrachtwa­gen­chauf­feur in Enschede

Bij een ongeval met een vrachtwagen en een scooter op de Deurningerstraat in Enschede is maandagochtend één persoon om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van 16 jaar. Een ander slachtoffer (ook 16) is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur is een 38-jarige man uit Elburg.

