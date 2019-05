Elburg eert met openluchtspektakel ‘de laatste Nederlandse zeeheld’: Admiraal Van Kinsbergen

Man uit Elburg geeft wildvreem­de cafébezoe­ker stomp in gezicht in Zwolle, politie zoekt slachtof­fer

19 mei De politie in Zwolle heeft vannacht een 34-jarige man uit Elburg aangehouden voor mishandeling. De man weigerde weg te gaan bij een café, nadat portiers hem uit de zaak hadden gezet. Daarop sloeg de man een wachtende bezoeker in zijn gezicht. Omdat de aanhouding veel tijd in beslag nam, was het slachtoffer verdwenen. De politie komt graag met hem in contact.