Elburg en Oldebroek kiezen voor ‘financiële prikkel’ om hoeveelheid restafval terug te dringen

De drie NEO-gemeenten willen gezamenlijk de hoeveelheid restafval terugdringen die hun inwoners produceren. Nu is dat nog meer dan tweehonderd kilo per inwoner per jaar. Landelijke doelstellingen geven aan dat dat in 2022 teruggebracht moet zijn tot honderd kilo per inwoner en drie jaar later zelfs tot dertig kilo. Zowel Elburg als Oldebroek is ervan overtuigd dat het invoeren van diftar dé manier is om dat te bereiken.

De gemeenten willen de zogenaamde tariefprikkel met ingang van 1 januari 2021 invoeren. Ze gaan uit van een systeem waarbij inwoners zes tot acht euro betalen voor elke keer dat ze hun grijze container aanbieden. Als ze dat per jaar twintig keer doen, komen ze ongeveer uit op hetzelfde totaalbedrag dat ze nu betalen voor afvalverwerking. De gemeenten willen nog geen exactere indicatie geven van de tarieven, omdat die pas volgend jaar worden vastgesteld.

In de grijze container moeten inwoners behalve hun restafval ook het PMD-afval (plastic, metalen en drankkartons) aanbieden. Nunspeet, Oldebroek en Elburg laten hun afval verwerken door het Friese bedrijf Omrin, waarvan ze ook aandeelhouder zijn. Dat bedrijf doet aan het nascheiden van afval: het herbruikbare (PMD-)afval wordt in de fabriek in Heerenveen uit het restafval gefilterd.

Omdat PMD-afval herbruikbaar is, kunnen inwoners het volgens wethouder Henk Wessel ook in de toekomst gratis aanbieden bij de nieuwe milieustraat. Dit ‘grondstoffenstation’ zou op Broeklanden moeten komen en is volgens de wethouder én de raad essentieel bij het invoeren van diftar.

De gemeenteraad van Oldebroek stemde vorige week al unaniem in met beide plannen. Zowel het invoeren van de ‘tariefprikkel’ als het realiseren van een milieubrengstation op bedrijventerrein Broeklanden in Elburg kreeg in beide gemeenten van alle fracties steun. Nunspeet heeft behandeling vooruit geschoven, naar verwachting zal de raad er niet eerder dan in april over stemmen.

