Elburg gaat aan de warmtepomp

VIDEO Futuroloog Christian Kromme trekt in Elburg ten strijde tegen zendmasten

19 januari Christian Kromme is een voorstander van technologie. Hij noemt zich zelfs een evangelist en houdt er als futuroloog wereldwijd lezingen over. Toch trekt hij nu ten strijde tegen zendmasten in de gemeente Elburg. Want straling is het nieuwe roken, het nieuwe asbest, zegt hij: ,,We leven in een draadloos sprookje.’’