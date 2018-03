Elburg gaat omstreden alcoholbeleid evalueren

Over het alcoholconvenant is veel te doen. Voetbalverenigingen DSV'61 uit Doornspijk en de Elburg SportClub kregen beide een boete van 1360 euro van de gemeente, nadat er bij een jongvolwassene door vrijwillig barpersoneel niet was gevraagd naar een identiteitsbewijs. Dat leidde tot boze reacties. ,,Het aanbod bij het gesprek zou dan ook zijn of wij als gemeente nog kunnen helpen om vrijwilligers extra te trainen of te scholen", aldus de burgemeester. Op basis van het gesprek komt er een nieuw convenant.