Elburg heeft 800 nieuwe huizen nodig, maar waar worden die gebouwd (en voor wie)?

Bouw van woonwijk De Dijkjes in Elburg eindelijk begonnen: ‘blij dat we de draad weer op kunnen pakken’

31 juli Na meer dan een half jaar oponthoud, is vorige week eindelijk begonnen met de bouw van woonwijk De Dijkjes in Elburg. Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat het idee ontstond voor het plan, dat voorziet in de bouw van in totaal 227 huizen, waaronder 90 sociale huurwoningen.