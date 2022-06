Elburg lichtend voorbeeld: klippers Sûdwester en Alliantie op gemeentelijke monumentenlijst

Schipper Wilfred Spaargaren steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Dat zijn Sûdwester nu tot het cultuurhistorisch erfgoed van Elburg behoort, noemt hij een belangrijke stap in de goede richting tot behoud van het varend erfgoed in ons land. ,,Wij maken deel uit van de bruine vloot. We spreken liever van de Hollandsche Zeilvloot, waar ook botters en andere historische schepen onder vallen, dat klinkt minder geitenwollensokkerig. We proberen deze maritieme historie in stand te houden. Deze erkenning draagt daar zeker aan bij.’’