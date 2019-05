Elburg onthult megagrote bank bij haven

Anderhalve meter hoog is de zitting van de megabank, dus gebruikers moeten zich behoorlijk inspannen om er op te klauteren. ,,Dat is precies de bedoeling,’’ zegt Oosthoek. ,,Ik heb zo'n bank een tijd geleden een keer gezien in Frankrijk. We zijn er toen op geklommen en dat veroorzaakte veel hilariteit. Toen de gemeente Elburg bij mijn afscheid vroeg of ik nog een cadeau wilde hebben, dacht ik aan die bank. De gemeente heeft opdracht gegeven aan het bedrijf Delta Products & Sports bv in Zwolle om er een te maken. De bank is betaald door de gemeente Elburg. Volgens mij is het de enige megabank in Nederland. Mijn naam hoeft er niet op, het gaat er om dat de bank mensen laat lachen en met elkaar in gesprek brengt.’’