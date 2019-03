Elburg plaatst woningbouwprojecten in de ijskast

VVD Elburg wil referendum over de koopzondag

14:00 Inwoners van de gemeente Elburg moeten zich via een referendum kunnen uitspreken over invoering van de koopzondag. Dat bepleit de lokale VVD. De partij wil dat er op donderdag 23 mei, gelijktijdig met de verkiezingen voor het Europees Parlement, een volksraadpleging wordt gehouden over winkelopenstelling op zondag.