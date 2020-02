Elburg schuift besluit over sluiten campingwinkels op zondag voor zich uit

Op zondag een vers gebakken broodje kopen in een campingwinkel? Het blijft voorlopig mogelijk in Elburg. Omdat de verwarring te groot is, name de gemeenteraad gisteravond geen besluit over de nieuwe winkeltijdenverordening. De hete aardappel schuift zeker een maand door.

,,Het is verstandig als de raad zichzelf nog even de tijd gunt om het onderwerp verdiepend door te spreken", aldus burgemeester Jan Nathan Rozendaal.

Ontheffing geschrapt

De discussie laaide in de afgelopen week hoog op. In een tijd waarin steeds meer gemeenten hun winkeliers toestaan om op zondag open te zijn, wil Elburg de vrijheid van ondernemers juist verder inperken. Als het aan het gemeentebestuur ligt, moeten ook camping- en museumwinkels voortaan dicht op zondag. Wethouder Arjan Klein (SGP) wil hen namelijk hetzelfde behandelen als andere winkels in de gemeente. En de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor zondagopenstelling wordt geschrapt.

Dat is tegen het zere been van ondernemers en de voltallige oppositie. Zij noemen het gevolg van het voorstel van het gemeentebestuur ‘een stap terug in de tijd’. Wat vooral weerstand oproept is het feit dat campings de dupe lijken te worden van de voorgestelde regeling. Dat zij niet meer open mogen op zondag werd pas duidelijk na aanvullende informatie van wethouder Klein, nadat de politiek een eerste keer over het onderwerp had gedebatteerd.

Verwarring

Het gevolg was totale verwarring. Politieke partijen waren verrast door het addertje onder het gras. Nog in het weekend wilden zij meer informatie van het gemeentebestuur. De ene partij adviseerde het onderwerp van de agenda halen, terwijl de ander voorstellen bedacht om campingwinkels tóch op zondag open te houden. Zelfs coalitiepartij CDA wil campingwinkels op zondag open houden.

Dus nam burgemeester Rozendaal gisteravond het zekere voor het onzekere. Hij adviseerde als voorzitter van de gemeenteraad om het onderwerp van de agenda te halen. ,,Mijn beeld is dat de aangekondigde moties en amendementen deels gebaseerd zijn op beelden die niet altijd kloppen", zei hij. ,,Ik denk dat het verstandig is als de raad zichzelf nog even de tijd gunt om in een volgende vergadering het onderwerp verdiepend door te spreken, zodat ook de nieuwste gegevens erbij betrokken kunnen worden.” Alle partijen namen zijn advies over.

Tweede paasdag