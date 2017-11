Elburg steunt buurgemeenten in strijd tegen vliegroutes

Wethouder Jan Polinder heeft namens Elburg een reactie ingediend bij de landelijke overheid waarin hij heeft aangegeven niet gelukkig te zijn met de voorgenomen lage vliegroutes vanaf Lelystad over vooral de Noord-Veluwe. Behoud de landelijke rust, is zijn pleidooi getiteld.

Aansluitroutes

In de motie gaf de raad aan dat Elburg een duidelijke mening heeft over de procedure rond de vliegroutes. Dat de aansluitroutes niet over de Elburgse gemeentegrenzen lopen, doet daaraan niets af. 'Rommelig en onduidelijk door alle tussentijdse wijzigingen. Wij roepen Den Haag op ferme stappen te zetten in dit dossier, zodat de landelijke rust op de Veluwe blijft zoals die is.'