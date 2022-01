Elburg-Vesting wil lokaal vuurwerkverbod na desastreuze brand: ‘We zijn er klaar mee’

Podcast Occulte rituelen, seks en de elite: mysteries Ronde Huis in Nunspeet onderzocht in nieuwe podcast

In de bossen op de Veluwe, vlak bij het dorp Nunspeet, ligt een grote, open plek omringd door bomen. Op deze plek stond een rond huis, of beter gezegd hét Ronde Huis. Het werd gebouwd in 1906 door Frank van Vloten en 60 jaar later afgebroken door Staatsbosbeheer. Hoewel het huis er niet meer staat, gaan er wilde geruchten rond over de plek, het huis en de eigenaar. Was het Ronde Huis in Nunspeet een horrorhuis waar kinderen op rituele wijze werden vermoord?

