Elburg wil het oplaten van ballonnen ontmoedigen

Elburg wil het oplaten van ballonnen in de gemeente ontmoedigen. Een verbod is volgens het gemeentebestuur niet haalbaar, omdat er dan ook gehandhaafd moet worden.

Een petitie in april heeft het college van burgemeester en wethouders aan het denken gezet. Momenteel is er geen verbod op het oplaten van ballonnen in Elburg. Dat komt er ook niet, omdat de gemeente dan ook moet handhaven en daar voorziet ze problemen. Daarom adviseert het college een ontmoedigingsbeleid te gaan voeren.

Concreet zou dat kunnen betekenen dat de gemeente bij door haarzelf georganiseerde evenementen in elk geval geen ballonnen meer oplaat. Ook zou in evenementenvergunningen kunnen worden opgenomen 'dat het niet wenselijk is om tijdens het evenement ballonnen op te laten'. Ook zouden inwoners bewust gemaakt kunnen worden van de schade die het oplaten van ballonnen veroorzaakt in het milieu.

Noordzee

Per jaar worden in Nederland ongeveer een miljoen ballonnen opgelaten. Volgens Stichting De Noordzee komt ongeveer een kwart hiervan in zee terecht. De resten worden door vogels, vissen en zeehonden opgegeten, waardoor ze stikken of verstopt raken.